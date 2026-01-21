Atalanta-Athletic Bilbao, le probabili formazioni: torna Lookman, può giocare dal 1'

Prosegue oggi il programma della penultima giornata della League Phase di Champions, con Atalanta-Athletic Bilbao tra le sfide che attendono tifosi e addetti ai lavori. Nerazzurri in serie positiva da 5 partite e vogliosi di centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale, baschi alla disperata ricerca di punti per agganciare la zona playoff. Appuntamento alle ore 21.00 alla New Balance Arena di Bergamo, dirige la sfida il Sig. Danny Makkelie.

COME ARRIVA L’ATALANTA - Due rientri importanti per Palladino: Djimsiti in difesa e Lookman in attacco. Il difensore dovrebbe essere tenuto a riposo, mentre l’attaccante pare essere in vantaggio su Pasalic per giocare al fianco di De Ketelaere e alle spalle di Scamacca. Nel 3-4-2-1 caro al mister, inoltre, spazio alla diga in mezzo al campo composta da De Roon ed Ederson, con Zappacosta e Bernasconi sulle corsie esterne. Carnesecchi inamovibile tra i pali, con davanti Kossounou, Hien e Kolasinac.

COME ARRIVA L’ATHLETIC BILBAO - 4-2-3-1 per Valverde, con un paio di novità rispetto al match perso in Liga contro il Maiorca. Unai Simon difenderà la porta, venendo protetto a sua volta da una linea difensiva composta da Areso, Vivian, Paredes e Berchiche. Nella zona nevralgica del campo agiranno Jauregizar e Ruiz de Galarreta, a sostegno di un quartetto offensivo composto dai due fratelli Williams (Nico trequartista di sinistra, Inaki punta), da Sancet e dall’ex Torino Berenguer.