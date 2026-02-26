Bologna-Brann, le probabili formazioni: Zortea a sinistra, ballottaggio Castro-Dallinga

Dopo le gare di andata di questi playoff di Europa League esattamente sette giorni fa, oggi verranno tirate e già da domani potremmo conoscere quali saranno gli accoppiamenti degli ottavi di finali. Questa sera allo Stadio Renato Dall'Ara il Bologna si gioca una fetta importante della sua stagione dopo l'eliminazione da detentore in Coppa Italia e una posizione in classifica che la vede tanto distante dalle posizioni valide per l'Europa. A Bergen, in Norvegia, furono proprio i ragazzi di Vincenzo Italiano a spuntarla: la rete decisiva di Castro al 9' non deve permettere ai rossoblù di prendere sottogamba la gara di oggi.

COME ARRIVA IL BOLOGNA

Il Bologna inevitabilmente si presenta sì con il favore dei pronostici, arrivando perfino da un ottimo momento grazie alle tre vittorie di fila. I rossoblù, nel posticipo di Serie A lunedì contro l'Udinese, hanno riassaporato quella vittoria che in campionata da ben 105 giorni: l'ultima volta fu contro il Napoli il 9 novembre. Italiano si riserva il ballottaggio tra Castro e Dallinga, con il primo decisamente più in forma seppur verrebbe chiamato agli straordinari. Il centrocampo a tre sembra la nuova novità tattica delle ultime settimane, con Ferguson, Freuler e Moro pronti per una maglia dal 1'; in difesa continua l'accoppiata formata da Vitik e Lucumì, con Joao Mario a destra e Zortea, viste le assenze di Miranda e Lykogiannis, sull'out mancino. Attenzione all'alternativa Bernardeschi più arretrato, specialmente nella ripresa, viste le tante defezioni sulla sinistra e l'abbondanza di esterni offensivi.

COME ARRIVA IL BRANN

Il Brann, dal canto suo, ha potuto preparare al meglio il match di ritorno, non avendo l'impegno del campionato che riprenderà a metà marzo. I norvegesi sono giunti in Italia addirittura nella giornata di sabato, allenandosi fino a martedì presso lo Stadio Giacomo Carboncini, impianto sportivo del Sasso Marconi Calcio. Il tecnico, Freyr Alexandersson, oltre che esprimere il proprio gradimento per l'approccio al calcio italiano, ha parlato del Bologna e dei suoi interpreti, i quali non saranno gli stessi undici scelti nella gara d'andata.