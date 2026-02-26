Fiorentina-Jagiellonia, le probabili formazioni: Vanoli non cambia rispetto all'andata

Nella giornata di oggi va in scena il ritorno dei playoff di Conference League, con Fiorentina-Jagiellonia tra le partite in programma. All’andata i viola si sono imposti in Polonia per 0-3, ma per la squadra di Vanoli sarebbe un errore sottovalutare un avversario che non ha nulla da perdere e che quindi può giocare con la mente sgombra. Chi prevarrà nel doppio confronto, affronterà agli ottavi una tra Rakow e Strasburgo. Appuntamento alle ore 18.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dirige la sfida il Sig. Srdjan Jovanovic.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Vanoli dovrebbe dare continuità al 4-1-4-1 visto dal primo minuto in terra polacca. L’unica novità potrebbe essere sulla destra in difesa, con Dodò preferito a Fortini. Reparto posto davanti a Lezzerini e completato dal tandem centrale Comuzzo-Ranieri e da Gosens sulla sinistra. Mandragora giostrerà in mezzo al campo, con Ndour e Fabbian qualche metro più avanti. Harrison e Fazzini agiranno sulle corsie esterne, mentre a Piccoli verrà affidato il ruolo di terminale avanzato.

COME ARRIVA LO JAGIELLONIA – Pochi cambiamenti anche nel 4-4-2 che dovrebbe proporre Siemieniec, con Abramowicz tra i pali e davanti una difesa composta da Wojtuszek, Bernardo Vital, Pelmard e Wdowik. In mediana Romanchuk e Mazurek, mentre a Pozo e Jozwiak verrà dato il compito di presidiare le fasce. Pululu, infine, giocherà in avanti con Imaz.