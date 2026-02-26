Osimhen elimina la Juve, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Come Osi!"
"Come Osi!": questo è il titolo principale della prima pagina del Corriere dello Sport. Juve fuori, Dea mitica. Champions, il Galatasaray ai supplementari gela lo Stadium (3-2): Osimhen segna e non esulta, Victor toglie gli ottavi a Spalletti. Arbitro disastroso: Lucio resta in 10 ma vince 3-0 al 90'. Poi il suo bomber a Napoli lo elimina. L'Atalanta stende 4-1 il Borussia: adesso Bayern o Arsenal.
Spazio anche all'Europa League, con questo titolo in taglio basso dedicato all'italiana impegnata stasera nei playoff: "Un'altra norvegese: ci prova il Bologna". Eliminare il Brann per il riscatto italiano, si riparte dall'1-0.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
