Como-Cagliari, le probabili formazioni: Morata più avanti di Douvikas. Felici insidia Folorunsho

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Cagliari (Sabato 8 novembre, ore 15, arbitra Pezzuto, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Como

Il Como non perde dal 15 settembre, la striscia di otto risultati utili consecutivi è decisamente positiva, ma al Sinigaglia si invoca la vittoria. Scelte costrette per Fabregas in difesa contro il Cagliari, con Goldaniga e Kempf ko. In protezione di Butez tocca a Ramon e Diego Carlos, aperto il ballottaggio Smolcic-Vojvoda-Posch, con il kosovaro a scalzare tutti di pochissimo. Sul binario mancino, invece, Valle dovrebbe essere confermato. A salire insieme a Perrone dovrebbe rivedersi Da Cunha, anche se Caqueret lo insidia. Diao e Nico Paz a combinare insieme a Kuhn, Addai parte dietro. Infine l’attacco: Douvikas scalpita, ma Morata è atteso titolare per redimersi dall’errore al Maradona (da Como, Yvonne Alessandro).

Come arriva il Cagliari

Ancora tanti i giocatori rossoblù ai box per la sfida contro il Como. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane si ritrova ancora una volta a dover fare i conti con diverse assenze, tra cui quella importante di Deiola. La formazione che scenderà in campo contro i comaschi non dovrebbe discostarsi troppo da quella vista contro la Lazio. Caprile resta in porta, mentre la difesa potrebbe vedere Zappa, Mina, Luperto e Obert. A centrocampo si potrebbe optare per una soluzione a quattro, che vedrebbe impiegati Palestra, Prati, Adopo e uno tra Folorunsho e Felici, con il secondo che sembra essere il favorito dopo le ultime buone prestazioni. In attacco Borrelli ed Esposito (da Cagliari, Elena Accardi).