Genoa-Juventus, le probabili formazioni: Kolo Muani riposa, dubbio modulo per De Rossi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Juventus:

Come arriva il Genoa

Un dubbio per De Rossi: confermare l'assetto tattico a tre oppure passare nuovamente a quattro? Presto avremo la risposta. Davanti a Bijlow potrebbe tornare dal primo minuto Marcandalli al fianco di Ostigard con Vasquez che potrebbe tornare a sinistra ed Ehizibue giocare dal primo minuto a destra in una possibile linea a quattro. A centrocampo da valutare Traoré in vista della sfida di Lecce: in ballottaggio con l'ex Sassuolo ci sarebbe Amorim per un posto al fianco di Frendrup che torna in campo dal primo minuto. A destra invece spazio ad Elertsson con Vitinha che potrebbe essere impiegato a sinistra mentre attacco possibile conferma per Osmajic con Messias, Baldanzi ed El Shaarawy che si giocano una maglia da titolare. (Da Genova, Andrea Piras).

Come arriva la Juventus

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La Juventus, mercoledì, sarà in campo a Marassi per affrontare il Genoa. Luciano Spalletti andrà avanti con il 3-5-2: in porta ci sarà Vicario. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Lucumì. A centrocampo sulla destra agirà Kalulu, in mezzo toccherà ancora a Koopmeiners, Douglas Luiz e McKennie, mentre a sinistra ci sarà Cambiaso. Mentre in attacco sarà confermato Woltemade e al suo fianco non dovrebbe esserci Kolo Muani che dovrebbe beneficiare di un turno di riposo. Vicino al tedesco ci sarà uno fra Boga e Alajbegovic. (Da Torino, Camillo Demichelis)