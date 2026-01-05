Lecce-Roma, le probabili formazioni: Dovbyk in vantaggio su Ferguson. Gasp, emergenza difesa

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Roma (Martedì 6 gennaio, ore 18, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN e Sky).

Come arriva il Lecce.

Il Lecce ospita la Roma nel primo match casalingo del 2026. Il tecnico Eusebio Di Francesco deve ancora fronteggiare l’emergenza indisponibili, soprattutto fra centrocampo e attacco. Mancheranno gli infortunati Früchtl, Pierret e Berisha, oltre a Coulibaly, ancora impegnato in Coppa d’Africa. Sono in forte dubbio anche Sottil (dolenzia lombare) e Morente (fascite plantare). Nel 4-3-3 ci sarà capitan Falcone fra i pali, con la retroguardia composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo agiranno Maleh, Ramadani e Kaba. In avanti confermati Banda e Pierotti sulle fasce, con Stulic leggermente in vantaggio su Camarda per il ruolo di centravanti. Da Lecce, Pierpaolo Verri.

Come arriva la Roma.

