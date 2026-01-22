2-0 al Benfica e playoff garantiti, QS in apertura: "Bum, bum Juve. Dolce al Mou"
"Bum, bum Juve. Dolce al Mou" scrive il QS in apertura quest'oggi. La Juventus batte 2-0 il Benfica e si garantisce (almeno) i playoff di Champions League ma grazie ai gol di Thuram e McKennie nel match contro la formazione portoghese guidata da José Mourinho spera ancora in un posto tra le prime 8 della classe che garantirebbe la qualificazione diretta agli ottavi.
Dea ko - Stesso discorso per l'Atalanta, sconfitta però in casa dall'Athletic Club. "Show Athletic, Atalanta ko ma il pass è già sicuro", scrive il quotidiano. Nonostante l'iniziale vantaggio siglato da Scamacca, la formazione bergamasca è uscita sconfitta dal confronto con il club di Bilbao, perdendo per 2-3 al Gewiss Stadium. Ma i playoff sono al sicuro.
Le milanesi - "Dall'Italia all'Europa: Inter, non passa il mal di big": i nerazzurri ancora una volta ko in un confronto con una big. E dopo la sconfitta europea con l'Arsenal ora riparte la lotta Scudetto. E c'è un clima positivo al Milan con le ambizioni ribadite da Jerry Cardinale che dopo 17 mesi ha incontrato i rossoneri a Milanello.
