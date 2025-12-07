E' la notte di Napoli-Juve, Cronache di Napoli titola: "Spalletti atteso al varco"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Cronache di Napoli, con uno spazio importante riservato ovviamente alle vicende della formazione azzurra. Il titolo di oggi è sul big match delle 20.45: "E' la notte di Napoli-Juve, Spalletti atteso al varco". Il tecnico del terzo scudetto torna da avversario nel capoluogo campano.

Le sue parole alla vigilia: "Sono stati due anni in cui con il Napoli ci siamo resi felici a vicende. È stata un'emozione tremenda soprattutto quella dello Scudetto. Secondo me le belle storie hanno il potere dell'immortalità e rimarranno così per sempre. Poi ho vissuto emozioni importanti con Inter, Roma e Napoli. Oggi sono avversario di Inter, Roma e Napoli, ma voglio portarmi dietro tutte le persone belle di queste esperienze"