Cremo, il Lecce a pranzo. La Provincia stamattina: "Lo Zini aspetta la vittoria"

La prima pagina di oggi de La Provincia di Cremona tratta vari temi, tra cui anche quello calcistico. Si parla ovviamente della Cremonese, a caccia di continuità dopo il successo di Bologna. Ecco il titolo sui grigiorossi di Nicola, nello specifico in taglio basso: "Cremo, il Lecce a pranzo: lo Zini aspetta la vittoria".

Il mister alla vigilia della gara: “Noi abbiamo un percorso che deve portarci a conquistare un determinato numero di punti per l’obiettivo che vogliamo e da questo punto di visita non c’è giorno della settimana in cui non pensiamo a cercare di ottenerlo nel migliore dei modi. Sfidiamo una squadra che lotta per il nostro obiettivo, le difficoltà rispetto ad altre partite sono diverse: diventano complicate, c’è grande attenzione e fisicità oltre all’accortezza di muoversi nel modo giusto e costruirsi la partita strada facendo. Al di là di questo, la nostra identità non deve mai cambiare: bisogna sempre riconoscere le abilità dell’avversario per cercare di imitarlo ed esprimere noi stessi”.