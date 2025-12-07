Nerazzurri super col Como, QS in prima pagina: "Prova di forza, Inter in vetta"
TUTTO mercato WEB
"Prova di forza, Inter in vetta": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del QS. Como travolto per 4-0, nerazzurri primi per una notte. Poker aperto da Lautaro nel primo tempo, poi nel secondo arrivano le reti di Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto. Giornata da dimenticare in fretta per Fabregas.
In taglio basso, ecco un altro titolo su una sfida interessante del weekend di Serie A: "Lazio-Bologna, un esame che vale doppio". Immobile sarà premiato prima del match. Orsolini-Zaccagni: duello per il ct Gattuso. Le due squadre, inoltre, si troveranno ai quarti di Coppa Italia.
Altre notizie Rassegna stampa
"Inter, 4 gol per scalare la vetta. Sprofonda la Viola. Risorge l'Hellas". L'apertura de Il Gazzettino
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile