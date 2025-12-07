Cagliari, oggi arriva la Roma. L'Unione Sarda: "Pisacane ai rossoblù: serve l'impresa"
TUTTO mercato WEB
Arriva la Roma alla Unipol Domus. Questo pomeriggio il Cagliari sfiderà la squadra di Gian Piero Gasperini per conquistare punti importanti per la salvezza. Il tecnico rossoblù chiede ai suoi ragazzi un'impresa davanti al pubblico amico. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Pisacane ai rossoblù: serve l'impresa".
Altre notizie Rassegna stampa
"Inter, 4 gol per scalare la vetta. Sprofonda la Viola. Risorge l'Hellas". L'apertura de Il Gazzettino
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile