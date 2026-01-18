A Udine ci pensa Lautaro, il titolo de Il Gazzettino: "L'Inter continua la la corsa"
Prosegue la corsa solitaria in vetta alla classifica dell'Inter. Alla squadra di Cristian Chivu è bastato un gol di Lautaro Martinez per avere la meglio sull'Udinese nell'anticipo del sabato pomeriggio. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Gazzettino: "Udine ci pensa Lautaro: l'Inter continua la la corsa".
Italiano contro la Fiorentina a lutto. Il Corriere di Bologna apre con le sue parole: “Commisso un padre”
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
4 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
I soldi spesi, le battaglie, le finali perse e il Viola Park: il lascito di Commisso alla Fiorentina
Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"