Acquisti sbagliati e spese sciagurate, Tuttosport titola: "300 milioni per smontare la Juve"

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con un titolo critico nei confronti della Juventus e della grande mole di soldi investita negli ultimi anni sul mercato: "300 milioni per smontare la Juve - si legge sul quotidiano torinese -. Tre stagioni di acquisti sbagliati e spese sciagurate: 21 arrivi, zero top player. Nessun rinforzo ha garantito il salto di qualità, nemmeno in un settore del campo: quanti errori dei dirigenti e degli allenatori! Tutte le inquietudini di Yildiz dopo Napoli e le parole di Spalletti. Domani col Pafos in Champions può tornare Bremer".

Il titolo lanciato nel taglio alto è invece sul Milan, reduce dal 3-2 in rimonta sul Torino: "Entra Pulisic: Milan 1°. La febbre viene al Toro. Rimonta rossonera: da 0-2 a 3-2. I granata 'vedono' la B. Il rigore di Vlasic e il ritorno al gol di Zapata dopo 429 giorni non bastano a evitare la terza sconfitta di fila e l'ennesima mortificazione per i tifosi: Baroni scivola al 16° posto. Il Milan va oltre l'inizio choc e l'infortunio di Leao: la doppietta dell'americano (39° di febbre) completa il ribaltone avviato da Rabiot. Ripreso il Napoli").

Gli impegni in Champions League di Inter e Atalanta trovano invece spazio di spalla: "Inter e Dea, sfida Premier. Alle 21 contro Liverpool e Chelsea", si legge.