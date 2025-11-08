Alle 18 c'è Juventus-Torino, l'apertura in prima pagina di Tuttosport: "Sa di derby"
TUTTO mercato WEB
E' il giorno del derby di Torino. Questa sera alle 18 la Juventus sfiderà il Toro all'Allianz Stadium per continuare il percorso di crescita con Luciano Spalletti in panchina. Dall'altra parte i granata di Marco Baroni sono in serie positiva e vogliono provare a fare lo sgambetto ai bianconeri. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Sa di derby".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Calcio femminile