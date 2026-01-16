Allegri a -3 dall’Inter. Il Corriere della Sera titola: “Impresa a Como. E il Milan resta lì”
Dopo due mesi di attesa, il Bologna torna finalmente alla vittoria. Nella gara di giornata, i rossoblù ribaltano l’iniziale vantaggio di Orban già nel primo tempo grazie alle reti di Orsolini, Odgaard e Castro. Nella ripresa l’Hellas Verona accorcia fino al definitivo 2-3, complice l’autogol di Freuler.
Al Sinigaglia, invece, va in scena il recupero della sedicesima giornata di campionato che vede il Milan imporsi sul Como, interrompendo l’imbattibilità casalinga dei lombardi. I rossoneri completano la rimonta nella seconda frazione trascinati da Adrien Rabiot, autore di una doppietta decisiva dopo che Nkunku aveva risposto, nel primo tempo, al vantaggio firmato Kempf. Una prestazione che vale al centrocampista francese la prima pagina de La Gazzetta dello Sport.
Un successo pesantissimo per il Milan che, archiviati i pareggi consecutivi contro Genoa e Fiorentina, rilancia la propria corsa in campionato: secondo posto in solitaria, Inter distante tre punti e Napoli tenuto a distanza con lo stesso margine.
