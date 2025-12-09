Allegri rimonta il Torino e il QS titola in apertura: "Milan, cuore da capolista"
"Milan, cuore da capolista" è il titolo con cui si apre l’edizione odierna del QS sulla vittoria del Milan in rimonta contro il Torino allo Stadio Olimpico. La squadra di Allegri perde la testa — solo per una mezz’ora scarsa, però — si legge sul quotidiano. Poi la ritrova, eccome. E insieme ritrova anche la vetta con tre ruggiti, ribaltando il doppio svantaggio e spezzando la maledizione del “Grande Torino”: un solo successo negli ultimi dodici anni, fino a ieri.
Per un Diavolo sull’ottovolante, preoccupato dal forfait di Leao alla mezz’ora ed estasiato dall’ex febbricitante Pulisic. Febbre da vetta, insomma. Riaccesa in una partita dove l’equilibrio si sgretola subito: i granata volano sul 2-0 dopo 17 minuti ma Rabiot la riapre, mentre la doppietta di Pulisic permette l’aggancio al Napoli.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.