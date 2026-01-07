Bianconeri corsari, Tuttosport oggi in apertura: "Scatto Juve, riscatto David"
In occasione della prima pagina di oggi di Tuttosport, il titolo più importante è quello riportato di seguito: "Scatto Juve, riscatto David". Spalletti si rialza subito: 3-0 al Sassuolo. Risposta Champions alla Roma. L'autogol di Muharemovic spiana la strada, poi il canadese manda a rete Miretti e fa tris scatenando la festa affettuosa del compagni e dell'allenatore. A fine gara, dice: "Mi dispiace per quel rigore col Lecce, ma che belli questi abbracci".
Spazio anche all'altra metà della città, con questo titolo: "Udinese e Ricardo: il Toro spinge". Alle 20.45 contro i friulani, per dare continuità al 3-0 di Verona. Trattativa serrata con il Brighton per il difensore. Capitolo uscite: Ngonge vuole la Lazio per questioni di... cuore.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
