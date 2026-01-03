Cancelo deve lasciare l'Al-Hilal: l'Inter ci pensa. Operazione a impatto zero

L'Inter vuole cogliere l'opportunità Cancelo, proposto ai nerazzurri dal suo agente, in modo da sopperire all'infortunio di Dumfries. La società nerazzurra ha fissato un termine massimo alla prossima settimana per ricevere una risposta definitiva dal portoghese, che tra le varie opzioni avrebbe gradito maggiormente l'ipotesi di tornare al Barcellona, opzione al momento complicata dai paletti del Fair Play Finanziario spagnolo.

L'operazione tra l'Al-Hilal e l'Inter si baserebbe quindi su un prestito secco a impatto economico quasi nullo, grazie alla disponibilità del club saudita a coprire gran parte dell'ingaggio del giocatore. Parallelamente, si valuta il trasferimento di Acerbi o De Vrij verso l'Al-Hilal, mossa che permetterebbe all'Inter di snellire il monte ingaggi senza dover tornare sul mercato difensivo. L'innesto di Cancelo sarebbe necessario per affrontare i mesi decisivi di campionato e Champions League, vista la lunga degenza prevista per Dumfries. Lo riporta il Corriere dello Sport.