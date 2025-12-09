Champions League, domani il Napoli sfida il Benfica. Il Mattino: "Ora grandi in Europa"

Il Napoli lascia momentaneamente da parte il campionato a si prepara a tornare in campo in Champions League. Domani sera, alle ore 21, la squadra di Antonio Conte volerà a Lisbona per sfidare il Benfica di José Mourinho all'Estadio Da Luz nella sesta giornata della League Phase: "Ora grandi in Europa", recita il titolo scelto oggi da Il Mattino per aprire la sua prima pagina. "Missione Champions dopo il ko alla Juve: domani Conte sfida Mou a Lisbona".

"Abbiamo iniziato questo ciclo con impegni probanti - aveva detto il tecnico degli azzurri nella conferenza stampa del Maradona dopo il 2-1 sui bianconeri -. Dopo l'Atalanta non potevamo sbagliare col Qarabag, poi a Roma contro la capolista, poi la Coppa Italia dove siamo andati avanti e infine la Juve. Mercoledì altra gara importante contro il Benfica. Mi sento di dire grazie ai ragazzi, perché in un momento di grande difficoltà oggettiva, anche Lobo infortunato… Situazioni che potrebbero ammazzare chiunque, ma non noi. Meriti ai calciatori, che si sono caricati di grandi responsabilità dimostrando una crescita da uomini. L'entusiasmo che esce da loro è evidente, altrimenti non fai queste vittorie. La squadra ha reagito. Ha reagito e lo sta facendo. Speriamo a breve di recuperare Gutierrez. Spero che tra due partite anche Lobo possa essere recuperato, gli altri sono lungodegenti. I ragazzi stanno facendo cose di cui il tifoso dovrebbe essere orgoglioso".