Cinque gol alla Cremonese e terzo posto. La Gazzetta dello Sport titola: "Ballo Juve"

Una goleada in piena regola impartita alla Cremonese, con cinque gol e tre punti che hanno permesso ai bianconeri di Spalletti di prendersi il terzo posto, portandosi a -4 dalla vetta presieduta dall'Inter. "Ballo Juve", la prima pagina dedicata da La Gazzetta dello Sport: Yildiz accende la squadra, Jonathan David segna e il tecnico di Certaldo sale sul treno Scudetto. In rete anche Bremer e McKennie.

"Chivu prova la fuga, Conte crede nel bis", il titolo in taglio alto a proposito del duello a distanza continuo tra Inter e Napoli dopo il 2-2 nel big match di San Siro. Già domani entrambe le superpotenze del campionato torneranno in campo, rispettivamente contro Lecce e Parma. Da un lato i nerazzurri non possono arrestare la propria marcia, nella speranza di allungare in vetta, mentre i partenopei portare avanti l'inseguimento.

"C'è Roma-Toro di Coppa Italia. Gasp, arriva Vaz. E Malen è vicino", il titolo di spalla a destra riguardo i giallorossi e il mercato invernale: con Raspadori in silenzio radio, la dirigenza ha scelto di affondare il colpo Robinio Vaz dall'Olympique Marsiglia per 25 milioni di euro, attaccante fuori dai piani di Roberto De Zerbi. Intanto il ds Massara porta avanti la caccia a Malen, centravanti dell'Aston Villa olandese e classe '99. Un affare sempre più vicino alla chiusura in prestito.