Comandano Inter e Roma, Corriere dello Sport in apertura: "Fanno sul serio"

"Fanno sul serio" scrive il Corriere dello Sport in apertura. Inter e Roma le nuove capoliste della Serie A grazie alle rispettive vittorie contro Lazio e Udinese. Successo netto della squadra di Chivu contro la Lazio di Sarri, 2-0 della squadra di Gasp contro i friulani.

Dallinga spegne il Napoli - Brutta battuta d'arresto invece per il Napoli di Antonio Conte che ha perso per 2-0 in casa del Bologna. I gol di Dallinga e Lucumi hanno condannato la formazione partenopea al Dall'Ara, con il Napoli ora al 3° posto insieme al Milan e con la squadra di Italiano che sogna in grande, a -1 dagli azzurri e dai rossoneri.

L'Atalanta cambia - Ivan Juric verso l'esonero. "Via Juric: in arrivo Palladino", scrive il quotidiano. Ieri il vertice: fatale al tecnico croato il ko per 3-0 in casa contro il Sassuolo.