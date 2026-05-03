Spalletti sul futuro di Vlahovic, Tuttosport recita: "Secondo me vuole restare"

"Secondo me vuole restare": parole di Luciano Spalletti, destinate a Dusan Vlahovic e riprese oggi in prima pagina da Tuttosport. Il tecnico spinge per la conferma del serbo e si gode Yildiz: "Ha il sole stampato in faccia, mi fa sentire fortunato di allenare". Kenan oggi in campo col Verona. Mercato: l'Aston Villa su David.

Spazio anche all'altra metà di Torino, con questo titolo: "Toro, bel modo di onorare gli Invincibili...". Sconcertante ko a Udine, per 2-0 con gol di Ehizibue e Kristensen. D'Aversa: "Spirito sbagliato, mi sono arrabbiato". E i tifosi contestano.