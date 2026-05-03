Il sabato rossoblù porta uno 0-0, Il Secolo XIX: "Un buon Genoa ferma l'Atalanta"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Secolo XIX, con questo titolo in taglio alto: "Un buon Genoa ferma l'Atalanta". La formazione rossoblù chiude sullo 0-0 la sfida del sabato sera contro l'Atalanta dell'ex Palladino. Un punto che avvicina il traguardo della salvezza matematica, ottenuta peraltro in anticipo.

De Rossi a fine gara: "Sono contento dei ragazzi. Abbiamo imparato molto, anche nelle scelte. Primo tempo molto buono, nella ripresa è venuta fuori anche la qualità dell'Atalanta. Gli abbiamo concesso solo tiri da fuori. Oggi la Dea ha spinto molto rispetto all'andata, e sono molto felice delle prestazioni tra Como e oggi, oltre alle vittorie che sono state fondamentali nell'ultimo periodo: il nostro obiettivo è anche giocare alla pari il più possibile contro squadre forti".