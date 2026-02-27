Atalanta, speranza Champions. L'Eco di Bergamo in apertura: "Oggi i sorteggi degli ottavi"

L'Eco di Bergamo oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio al calcio e all'Atalanta, unica rappresentante dell'Italia ancora in corsa in Champions League. La Dea ha sovvertito ogni pronostico ai play-off, ribaltando la sconfitta subita all'andata contro il Borussia Dortmund con il 4-1 firmato al ritorno. Una gara memorabile per i nerazzurri, entrata di diritto nella storia del club. La soddisfazione è stata condivisa anche dall'ad Luca Percassi che, come tutto l'ambiente atalantino, adesso attende il sorteggio degli ottavi.

Sulla strada della Dea potrebbe esserci un'altra tedesca, visto che l'urna di Nyon, dove la cerimonia si terrà alle 12, potrebbe far incrociare l'Atalanta con il Bayern Monaco. Il confronto in ogni caso sarà di altissimo livello, dato che la Dea potrebbe anche pescare l'Arsenal qualora non incrociasse i tedeschi. Una sfida di primissima fascia per i nerazzurri, pronti a sovvertire anche questo pronostico e puntare con forza ai quarti di finale.

Un risultato che l'Atalanta raggiunse già nella stagione 2019/2020, dove poi fu eliminata dal PSG. Per il ritorno in campo degli uomini di Palladino invece bisognerà attendere domenica prossima, visto che l'Atalanta sarà ospite del Sassuolo al Mapei in un nuovo turno di campionato. Obiettivo quarta vittoria di fila per i bergamaschi, reduci dalle vittorie ottenute ai danni di Cremonese, Lazio e Napoli.