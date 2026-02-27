Al Tardini c'è il Cagliari. La Gazzetta di Parma in apertura: "Riecco Suzuki e Circati"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio al calcio e in particolar modo al Parma, pronto a inaugurare la ventisettesima giornata di Serie A. I ducali infatti dalle 20.45 si giocheranno uno scontro salvezza contro il Cagliari, puntando a un nuovo risultato positivo. I crociati vivono un momento di forma straordinario, certificato dalle tre vittorie di fila ottenute contro Milan, Verona e Bologna.

Un ruolino di marcia che ha dato una scossa alla classifica del Parma, volato al dodicesimo posto con 32 punti e a +8 sulla zona retrocessione. Tra le buone notizie c'è anche quella del ritorno di Suzuki, che dopo l'infortunio è tornato a disposizione del tecnico Cuesta: il portiere giapponese però si accomoderà in panchina, lasciando ancora una volta il posto a Corvi. Il Parma tuttavia potrà contare anche su Circati, pronto ad ad agire come titolare dopo la squalifica.

Due pedine fondamentali per il Parma, che si ritroverà davanti un Cagliari a caccia di riscatto. I rossoblu infatti nelle ultime tre uscite hanno ottenuto un solo punto, complice il pareggio interno con la Lazio. Il Cagliari poi ha ceduto il passo contro Lecce e Roma, perdendo un po' di quota in chiave salvezza. I sardi infatti sono tredicesimi con 29 punti e un vantaggio di cinque lunghezze sulla zona rossa della classifica.