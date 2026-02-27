Fiorentina avanti in Conference ai supplementari, il Corriere Fiorentino: "Che figuraccia"

Succede di tutto al Franchi, dove nel ritorno dei playoff di Conference League la Fiorentina cestina clamorosamente il 3-0 dell'andata e incassa lo stesso risultato dallo Jagiellonia, centrando comunque la qualificazione agli ottavi solo ai tempi supplementari nonostante il ko per 4-2 finale: "Che figuraccia, gli ottavi arrivano solo ai supplementari - titola senza mezzi termini il Corriere Fiorentino al centro della prima pagina odierna -. Sotto di tre gol col Jagiellonia, la squadra di Vanoli si salva grazie a Fagioli. Oggi i sorteggi".

"Sono stati bravi all'andata e ora è una delusione... ciò che mi rammarica è che il primo tempo ci ha fatto buttar via un risultato importante all'andata - le parole del tecnico viola in conferenza stampa -. A me la cosa che più dispiace è gli infortuni: Solomon e Lezzerini hanno avuto un risentimento al retto femorale, Robin uno allo zigomo. Quando sottovaluti l'approccio a queste partite in campo internazionale lo paghi. Sono contento del passaggio del turno e ai ragazzi non ho niente da dire. Se abbiamo fatto un primo tempo così mi prendo io la responsabilità, significa che non sono riuscito ad entrare nella loro testa. era già successo in estate col Polyssia. Ma stiamo crescendo e non vedo solo cose negative. Anche oggi siamo riusciti a stare in partita e a reagire. Non siamo una squadra brava a gestire e nel primo tempo siamo stati lenti e lunghi, ma siamo stati bravi a rimanere sul pezzo".