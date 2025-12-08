Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 8 dicembre
La vittoria del Napoli nel posticipo serale contro la Juventus e i temi della 14esima giornata sono tra gli argomenti principali dei quotidiani in edicola quest'oggi, lunedì 8 dicembre 2025, e che vi proponiamo in calce. Due a uno degli azzurri in casa contro i bianconeri grazie alla doppietta di Hojlund e primo posto per la squadra di Conte.
Oggi altre tre gare per chiudere la giornata. Alle 15 e alle 18 scontri salvezza tra Pisa e Parma e Udinese-Genoa. Alle 20.45 il Milan in campo in casa del Torino per rilanciarsi.
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yldiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Roma, brutta caduta a Cagliari: la difesa è ciò che preoccupa di più. Ma la classifica ancora sorride
Napoli, Conte: "Grazie ai giocatori. Avevamo 5 partite dure, potevano farci il c**o. Non vado oltre"
Roma, brutta caduta a Cagliari: la difesa è ciò che preoccupa di più. Ma la classifica ancora sorride
