Sconfitta al Tardini. L'Arena in prima pagina: "Hellas ko davanti ai tifosi in maschera"

Il quotidiano L'Arena oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio al calcio e in particolar modo all'Hellas Verona, sconfitta dal Parma nella sfida giocata al Tardini. Una gara aperta dopo appena quattro minuti da Bernabe, che ha mandato in vantaggio i ducali. Il Verona tuttavia all'undicesimo ha incassato l'espulsione di Orban, tornando comunque in partita alla fine del primo tempo grazie al calcio di rigore trasformato da Harroui.

L'Hellas però ha ceduto al 93', complice la rete di Pellegrino che ha regalato il successo al Parma. Un'altra sconfitta per il Verona, che resta sul fondo della classifica con 15 punti, gli stessi del Pisa. La zona salvezza è distante sei lunghezze per gli scaligeri anche se il margine potrebbe aumentare dopo Cagliari-Lecce, posticipo in programma questa sera.

Tanto dispiacere anche per i numerosi tifosi dell'Hellas, giunti al Tardini in maschera proprio in occasione di Carnevale. Il percorso del Verona, che ha incassato la quattordicesima sconfitta in campionato ed è ancora fermo a quota due successi, adesso proseguirà nei prossimi giorni in casa del Sassuolo. L'Hellas infatti venerdì prossimo aprirà la ventiseiesima giornata di Serie A, facendo visita ai neroverdi al Mapei e cercando chiaramente un risultato positivo per risalire la classifica.