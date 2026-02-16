È la notte di Cagliari-Lecce. L'Unione Sarda in apertura: "Ko Gaetano e Ze Pedro, c'è Mina"

Il quotidiano L'Unione Sarda oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio anche al calcio e in particolar modo al Cagliari, che questa sera chiuderà la venticinquesima giornata di Serie A. I rossoblu infatti alle 20:45 ospiteranno il Lecce all'Unipol Domus, dove andranno a caccia di un nuovo successo in chiave salvezza. Il Cagliari infatti è chiamato a riscattarsi dopo il ko subito in casa della Roma, che ha frenato la corsa dei rossoblu, fermi a quota 28 in classifica.

La formazione di Pisacane però è reduce da due vittorie consecutive in casa, dove prima si è imposta sulla Juventus e ha battuto 4-0 l'Hellas Verona in uno scontro chiave per la salvezza. Il tecnico tuttavia dovrà fare a meno di Gaetano e Ze Pedro, che salteranno la sfida a causa di problemi fisici. Si rivede invece Yerry Mina, pronto a guidare la retroguardia sarda insieme a Zappa e Rodriguez.

In mezzo al campo invece il Cagliari dovrebbe lanciare Sulemana, supportato da Mazzitelli e Adopo come mezzali. Sulle corsie ancora spazio per Palestra e Obert mentre il peso dell'attacco ricadrà nuovamente sulle spalle della coppia formata da Kilicsoy e Sebastiano Esposito, pronti a timbrare il cartellino dopo essere andati a secco all'Olimpico.