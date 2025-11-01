Cremonese a tutto Vardy, Corriere di Milano: "Il senso di Jamie per i gol (nella Bassa)"

"Il senso di Jamie per i gol (nella Bassa)" scrive il Corriere di Milano in prima pagina che dedica un approfondimento a Jamie Vardy, l'attaccante inglese che in estate ha lasciato la Premier League per accettare il progetto della neopromossa Cremonese e oggi sfida la Juventus allo Zini.

Manca ancora qualcosa da limare ma il fisico (strutturato, resistente) che c'era e c'è sempre stato, tale rimane. E la testa ancor di più, ancora prima. Soprattutto quella. La testa. Altrimenti Jamie Vardy, attaccante britannico di anni 38 da Sheffield (segno Capricorno, nato l'11 gennaio 1987), un animale del pallone, il gol come ossessione, come febbre, come fame (280 reti in Inghilterra), non sarebbe qui.

A giocare. Anzi - chiaro a segnare. Vardy è un attaccante della Cremonese, una delle cinque squadre lombarde in serie A. La Cremonese ha iniziato con gli sfavori addosso. Dopo 9 partite i punti sono già 14, a marcare l'ottavo posto in classifica.