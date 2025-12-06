Tremila tifosi a Reggio per spingere i viola. Corriere Fiorentino: "Prendiamoci i 3 punti"
"Tremila tifosi a Reggio per spingere i viola: Prendiamoci i 3 punti" scrive oggi il Corriere Fiorentino. Oggi alle 15 la prima sfida della 14esima giornata di Serie A tra Sassuolo e Fiorentina con la formazione di Paolo Vanoli che sarà seguita da oltre 3mila tifosi al Mapei Stadium.
Fiorentina alla caccia della prima vittoria in stagione. "Abbiamo lavorato sotto tutti gli aspetti, tattico e fisico. Sappiamo l'importanza di questo mese, partita dopo partita: iniziamo dal Sassuolo" le parole di Vanoli alla vigilia.
