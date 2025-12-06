Castro-Immobile contro la Lazio? La Repubblica (ed. Bologna): "Italiano pensa al bis"
Vincenzo Italiano pensa alla formazione da schierare domani contro la Lazio. Il tecnico del Bologna starebbe pensando al tandem d'attacco formato da Castro e Immobile, in campo dieci minuti nella gara di Coppa Italia contro il Parma. Questo il titolo dell'edizione bolognese de La Repubblica: "L’inedito tandem Castro e Immobile, Italiano pensa al bis".
