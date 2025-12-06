Lazio, Insigne sì ma senza fretta. Il Messaggero: "Prima mezz'ala e attaccante"
"Lazio, Insigne sì ma senza fretta. Prima mezz'ala e attaccante" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi. Il vice-Zaccagni (Lorenzo Insigne, anche se Fabiani spinge per il prestito di Daniel Maldini) può aspettare fine gennaio perché Sarri prima vuole garanzie sui rinnovi e rinforzi a centrocampo, ed eventualmente in attacco.
La Lazio ha offerto il rinnovo a Basic, su richiesta di Sarri, ma il Comandante ha bisogno di un'altra mezz'ala di qualità lì in mezzo: si insisterà per il 22enne Fabbian del Bologna. A Sarri piace anche Berti del Cesena, si monitora da tempo Watson in scadenza a giugno.
Sarri poi vuole un centravanti vero ma, se non uscirà il Taty Castellanos (di nuovo inquieto), difficile riuscire ad averlo già in inverno, è probabile che il discorso sia rinviato a giugno.
