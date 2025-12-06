Napoli-Juve, crocevia Scudetto. Cronache di Napoli: "Conte vuole chiudere imbattuto in casa"
"Napoli-Juve, crocevia verso lo Scudetto. Conte vuole chiudere l'anno imbattuto in casa" scrive quest'oggi Cronache di Napoli in prima pagina. Domani alle 20.45 il Napoli affronterà la Juventus nel big match della 14esima giornata. Sfida da ex in panchina tra Antonio Conte e Luciano Spalletti.
In ogni tricolore dei partenopei c'è un trionfo contro la Vecchia Signora. Domani a Fuorigrotta Conte va alla caccia di una vittoria contro la sua ex squadra, un ulteriore slancio nella rincorsa Scudetto.
