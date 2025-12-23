Supercoppa, il Napoli batte il Bologna in finale. Il Mattino esulta: "Li abbiamo fatti Neres"

L'edizione odierna de Il Mattino si affida ad un gioco di parole per festeggiare il successo del Napoli in Supercoppa Italiana, con la finale contro il Bologna decisa dalla doppietta di uno scatenato Neres: "Li abbiamo fatti Neres - scrive il giornale campano a centro pagina -. Un Napoli devastante trascinato dal brasiliano surclassa il Bologna e conquista la Supercoppa a Riad".

"Sono molto felice per i due gol ma soprattutto per la prestazione e per la vittoria, ce la siamo meritata - ha detto con orgoglio l'ex Ajax ai microfoni di Mediaset nel post partita -. Il nostro focus ora è sul campionato, per parlare di Champions League c'è tempo ma la fiducia dopo serata così aumenta".

Positivo anche il commento del tecnico Antonio Conte: "Sicuramente chi vince alla fine rimane, due anni fa il Napoli aveva perso la finale di Supercoppa contro l'Inter però in pochi se lo ricordano. Ai ragazzi ho detto che abbiamo fatto un bellissimo percorso, abbiamo vinto la semifinale contro una grande squadra come il Milan però nel calcio alla fine conta chi vince. Nessuno va a guardare chi era la finalista, lo dice uno che ne ha perse tante da calciatore ma anche da allenatore e quelle mi hanno reso molto cattivo da questo punto di vista. Quando perdi sicuramente la cattiveria aumenta e cerchi di non rivivere quei momenti che sono brutti perché sai benissimo di arrivare in finale dopo un grande percorso però poi devi mettere la ciliegina. Devo fare i complimenti al Bologna che ormai è una realtà del calcio italiano, è stato un avversario molto competitivo".