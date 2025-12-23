"Il regno di Napoli". L'apertura di Cronache di Napoli dopo il successo azzurro in Supercoppa

"Il regno di Napoli" è il titolo a tinte azzurre che comanda oggi la prima pagina del quotidiano Cronache di Napoli all'indomani della Supercoppa Italiana conquistata in Arabia Saudita dalla squadra di Conte: "Dopo il quarto scudetto la squadra di Conte conquista anche la terza Supercoppa Italiana dominando in finale il Bologna grazie alla doppietta di uno straordinario David Neres. Rupetuta l'accoppiata riuscita nel 1990 a Mardona e compagni. È il settimo trionfo dell'era Aurelio De Laurentiis. Festa grande in campo a Riyadh mentre i fuochi d'artificio illuminano il cielo di Partenope".

"Sicuramente chi vince alla fine rimane, due anni fa il Napoli aveva perso la finale di Supercoppa contro l'Inter però in pochi se lo ricordano - le parole del tecnico azzurro ai microfoni di Mediaset -. Ai ragazzi ho detto che abbiamo fatto un bellissimo percorso, abbiamo vinto la semifinale contro una grande squadra come il Milan però nel calcio alla fine conta chi vince. Nessuno va a guardare chi era la finalista, lo dice uno che ne ha perse tante da calciatore ma anche da allenatore e quelle mi hanno reso molto cattivo da questo punto di vista. Quando perdi sicuramente la cattiveria aumenta e cerchi di non rivivere quei momenti che sono brutti perché sai benissimo di arrivare in finale dopo un grande percorso però poi devi mettere la ciliegina. Devo fare i complimenti al Bologna che ormai è una realtà del calcio italiano, è stato un avversario molto competitivo".