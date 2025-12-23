Neres e Napoli incontenibili, Il Resto del Carlino: "Sfuma il sogno del Bologna"

Quasi Davide contro Golia, ma questa volta non è stato il più svantaggiato sulla carta ad avere la meglio. "Sfuma il sogno del Bologna", il titolo prescelto da Il Resto Carlino in taglio basso e in prima pagina, a proposito della sconfitta (2-0) in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Sfuma il secondo trofeo del 2025 per i rossoblù, reduci dalla Coppa Italia vinta ai danni del Milan lo scorso maggio all'Olimpico di Roma.

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha commentato così nel post-partita l'esito dello scontro della verità con gli azzurri: "Ci abbiamo provato cercando di fare il possibile contro una squadra che oggi ha oveperformato con Neres in stato di grazia. Ferguson ha avuto la palla per riaprirla, poi sul 2-0 la partita si è chiusa. Il Napoli ha fatto una grande partita, noi abbiamo dato tutto ma non siamo riusciti a fare una partita di livello assoluto. Peccato, ma queste sono partite che ti fanno crescere".