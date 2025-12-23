Oggi il sì della commissione, Il Messaggero: "Lazio, arriva lo sblocco per gli acquisti"

Martedì 23 dicembre sarà una giornata importante in casa Lazio, perché è attesissimo il semaforo verde da parte della Commissione di controllo a proposito del mercato da riaprire per i biancocelesti. Il club capitolino è sotto la soglia del costo del lavoro allargato dello 0,2%, gap aggirabile versando un milione. "Arriva lo sblocco per gli acquisti", l'annuncio di stamane sulla prima pagina de Il Messaggero.

La Lazio dunque, una volta incassato il benestare della commissione, potrà operare liberamente in entrata e aggiustare i danni commessi in estate. Ilic, Bresciani e uno tra Maldini e Insigne sono gli obiettivi segnati sulla lista del direttore sportivo Fabiani. E ora via libera anche ai rinnovi dei giocatori già presenti in rosa, mentre Matteo Guendouzi ora è cedibile.