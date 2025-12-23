Genoa, a gennaio possibile novità tra i pali. Il Secolo XIX: "Perin primo obiettivo"
Il Genoa proverà a sfruttare il mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi con il chiaro obiettivo di centrare la salvezza. Il primo obiettivo della dirigenza rossoblu è rinforzare il reparto arretrato trovando un nuovo portiere affidabile, con il nome dell'ex Mattia Perin (ora alla Juventus) in cima alla lista dei papabili.
Il Secolo XIX apre oggi la sua prima pagina sportiva lanciando il nome dell'estremo difensore in vista della sessione di mercato di gennaio: "Perin primo obiettivo per la porta. A Roma ancora fiducia a Sommariva", complice anche il rosso rimediato dal primo portiere Leali nell'ultimo match di campionato contro l'Atalanta, perso in pieno recupero con il colpo di testa vincente di Hien su corner. "Con Leali squalificato e Siegrist ai box per infortunio, toccherà ancora al n°1 genovese difendere i pali contro i giallorossi", aggiunge il quotidiano ligure. Il Grifone farà visita alla squadra di Gasperini all'Olimpico lunedì 29 dicembre, con fischio d'inizio alle ore 20.45.
