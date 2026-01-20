Dybala-Malen, che coppia. Il Romanista in prima pagina: "Profumo d'intesa"

"Profumo d'intesa": titola così oggi in prima pagina Il Romanista. Contro il Torino, Dybala e Malen hanno guidato la Roma. Qualità al potere e un'affinità già nata. Del post gara, il tecnico giallorosso Gasperini si è espresso così su quanto mostrato dal suo nuovo tandem offensivo: "La base sulla quale costruire le prossime partite".

Nonostante l'arrivo dell'attaccante dall'Aston Villa, la Roma è ancora attiva sul mercato per regalare ulteriori tassello al suo allenatore. Un altro titolo proposto dal quotidiano, infatti, è il seguente: "Esterno cercasi". Piacciono Fortini e Sauer, mentre Bailey è con la valigia in mano.