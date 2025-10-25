E' il giorno di Napoli-Inter, il Corriere dello Sport apre in prima pagina: "Occhi su Conte".
"Occhi su Conte". E' l'imperativo che apre la prima pagina dell'edizione odierna a firma del Corriere dello Sport. Il Napoli arriva infatti da due ko di fila e in vista della sfida contro l'Inter - attesa da un Maradona sold out - è il tecnico Antonio Conte ad avere gli occhi puntati addosso.
In campo alle 18, Napoli-Inter sarà quindi il primo vero banco di prova della stagione per Conte, che proverà a mettere in difficoltà l'Inter con Neres falso 9. Per l'occasione, il tecnico non abvrà a disposizione Meret e Hojlund.
