È partito il calciomercato, Il Gazzettino: "Cancelo verso l'Inter, la Roma attende Raspadori"
"Cancelo verso l'Inter, la Roma attende Raspadori" scrive quest'oggi Il Gazzettino nella sua sezione sportiva. Da ieri ufficiale la partenza del calciomercato con le big che vanno a caccia dei primi colpi. Primo giorno nel segno di Inter e Roma che sono vicine a piazzare i loro primi acquisti pesanti.
L'Inter si avvicina al ritorno di Joao Cancelo. L'esterno portoghese pronto a lasciare l'Al Hilal per tornare in nerazzurro: il club interista ha messo sul piatto i cartellini dei difensori De Vrij e Acerbi, possibile uno scambio con uno di loro.
Tutto fatto tra Atletico Madrid e Roma per Giacomo Raspadori. C'è una base di accordo tra le due società, si aspetta solo il sì del giocatore per il trasferimento alla corte di Gasperini.
