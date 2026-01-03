Frattesi vuole la Juve. No al Fenerbahce, ma l'Inter non abbassa la richiesta

L'avventura di Davide Frattesi all'Inter sembra ormai giunta ai titoli di coda. Il giocatore vorrebbe infatti trovare maggiore spazio in vista del Mondiale e per farlo lavora sulla partenza. La società nerazzurra è aperta all'operazione ma fissa il prezzo a 30 milioni di euro senza sconti, con l'obiettivo di monetizzare per finanziare il mercato.

La Juventus è la destinazione preferita del giocatore, che ritroverebbe Spalletti come allenatore, ma al momento c'è una distanza significativa tra le parti. Nonostante gli interessi di Roma, Napoli e proposte dall'estero come quella del Fenerbahce, Frattesi vorrebbe rimanere in Serie A e gradirebbe la destinazione bianconera, ma la situazione resta in bilico: il giocatore spinge per l'addio, mentre i club attendono che il fattore tempo ammorbidisca le pretese dell'Inter. Il futuro dell'azzurro dipenderà dunque dalla reale volontà dei bianconeri di affondare il colpo alle condizioni di viale Liberazione. Lo riporta Tuttosport.