Alle 18 la Juventus sfida il Lecce. Corriere idi Torino: "Spalletti spronda Openda e David"

"Spalletti spronda Openda e David" è il titolo che si legge nel taglio alto della prima pagina a cura del Corriere di Torino. Alle 18, infatti, la Juventus affronterà il Lecce e per l'occasione il tecnico Luciano Spalletti si prepara a schierare Openda e David, ma non insieme. L'allenatore bianconero ha infatti chiarito che entrambi troveranno spazio ma non insieme: partirà uno e proseguirà l'altro.