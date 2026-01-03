Alle 18 la Juventus sfida il Lecce. Corriere idi Torino: "Spalletti spronda Openda e David"
TUTTO mercato WEB
"Spalletti spronda Openda e David" è il titolo che si legge nel taglio alto della prima pagina a cura del Corriere di Torino. Alle 18, infatti, la Juventus affronterà il Lecce e per l'occasione il tecnico Luciano Spalletti si prepara a schierare Openda e David, ma non insieme. L'allenatore bianconero ha infatti chiarito che entrambi troveranno spazio ma non insieme: partirà uno e proseguirà l'altro.
Altre notizie Rassegna stampa
Gilardino sfida il Genoa. Il Tirreno (ed. Pisa): "Serviranno disciplina e un pizzico di sana follia"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
3 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
4 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Serie A
Serie B
Serie C
Nello Cutolo: "Arena aveva richieste dalla B, ma ci ha scelto. Quando l'Arezzo chiama i giocatori corrono"
Pronostici
Calcio femminile