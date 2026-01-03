Lazio, spazio a Noslin. Corriere di Roma: "Si candida come sostituto di Castellanos"
"Lazio, spazio a Noslin. Si candida come sostituto di Castellanos" scrive il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi. L'ex Verona giocherà dall'inizio domani contro il Napoli, proverà a convincere Sarri che non c'è bisogno di un nuovo acquisto in attacco per rimpiazzare El Taty, ceduto al West Ham.
Sulla prima pagina del quotidiano c'è spazio anche per la Roma e il ritorno di Gasperini a Bergamo. Non potrà essere una partita come le altre dopo nove anni splendidi passati a Bergamo. Ma Gasperini in conferenza non cede ai sentimentalismi.
"Saluterò i tifosi e poi ognuno per la sua strada: nessun prigioniero". Parole che indicano inequivocabilmente la sua voglia di prendersi i tre punti contro l'Atalanta che consentirebbero alla Roma di restare vicino alla vetta e guardare con ottimismo anche al mercato. Per Raspadori sembra fatta: manca l'annuncio.
