Alle 15 Sassuolo-Parma. Gazzetta di Parma: "Parma, derby emiliano col Sassuolo. Alla ricerca di conferme senza Benek".
TUTTO mercato WEB
Derby emiliano alle porte quest'oggi, perché a Reggio Emilia si giocherà la sfida tra i crociati e il Sassuolo. Il fischio d'inizio alle 15 presso il Mapei Stadium dove scenderanno in campo le due formazioni "cugine". Per l'occasione, il Parma dovrà fare a meno di Benedyczak, out a causa di un'influenza, come riportato nel titolo in prima pagina sulla copertina della Gazzetta di Parma: "Parma, derby emiliano col Sassuolo. Alla ricerca di conferme senza Benek".
Altre notizie Rassegna stampa
Gilardino sfida il Genoa. Il Tirreno (ed. Pisa): "Serviranno disciplina e un pizzico di sana follia"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
3 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
4 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Serie A
Serie B
Serie C
Nello Cutolo: "Arena aveva richieste dalla B, ma ci ha scelto. Quando l'Arezzo chiama i giocatori corrono"
Pronostici
Calcio femminile