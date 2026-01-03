Gasperini torna da ex. Corriere di Bergamo: "Ma non sarà una sfida tra mister"

"Gasperini torna da ex. Ma non sarà una sfida tra mister" scrive il Corriere di Bergamo in prima pagina quest'oggi. Statasera Gasperini torna per la prima volta a Bergamo da avversario. La Roma incontra l'Atalanta, ma Palladino specifica: "Il confronto non è tra me e lui, ma tra le squadre".

Sarà una sfida calcistica affascinante quella di questa sera. L'Atalanta che sta lavorando per definire al meglio la sua nuova identità accoglie il calcio che l'ha resa grande spostato alla Roma. Il calcio di Gian Piero Gasperini. L'ex allenatore nerazzurro oggi vanta la miglior difesa del campionato. Per fargli gol servirà la giornata giusta dei giocatori di talento disponibili.

Zappacosta ha recuperato dall'infortunio, Carnesecchi disputerà la sua centesima partita in nerazzurro e Kolasinac viaggia verso il rinnovo. Gasperini: "Sarà bello ed emozionante tornare e salutarsi".