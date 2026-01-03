Gilardino sfida il Genoa. Il Tirreno (ed. Pisa): "Serviranno disciplina e un pizzico di sana follia"
"Gilardino sfida il Genoa: 'Serviranno tanta disciplina e un pizzico di sana follia'" scrive Il Tirreno (ed. Pisa) in prima pagina. La 18esima giornata regalerà incroci emozionanti. Non solo il ritorno di Gasperini a Bergamo contro l'Atalanta ma anche il ritorno di Alberto Gilardino al Ferraris contro il Genoa.
"Il Genoa e i suoi tifosi mi hanno dato tantissimo e io me lo porterò sempre nel cuore. Ricambierò sempre con il massimo impegno e sforzo, ma le emozioni andranno messe da parte quando fischierà l'arbitro... Ci sarà un grande pubblico, 2 anni fa fu uno spot per il calcio" le parole del tecnico del Pisa sul ritorno da avversario contro i rossoblù.
