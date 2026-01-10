Ecco Brescianini: "Non potevo dire no". Corriere Fiorentino: "Viola anche su Baldanzi"

"Ecco Brescianini: 'Non potevo dire no'. Viola anche su Baldanzi" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina quest'oggi. La Fiorentina si rinforza, ufficiale l'innesto di Marco Brescianini, centrocampista scuola Milan arrivato dall'Atalanta.

"A una squadra come la Fiorentina è difficile dire di no. Ora il momento non è dei migliori, ma negli anni, anche grazie ai tifosi, ha sempre dimostrato di voler ambire a stare in alto. Secondo me ci sono buone prospettive per far bene, sia a livello personale che di squadra" le sue prime parole. Prosegue intanto il pressing della Fiorentina su Tommaso Baldanzi della Roma.